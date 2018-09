Aktien New York Schluss: Dow stabil - Gewinnmitnahmen an der Nasdaq

05.09.2018, 22:17 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Uneinheitlich hat sich am Mittwoch die Wall Street präsentiert. Während der Dow Jones Industrial leicht zulegte, ging es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq abwärts. Unter dem Strich überwogen die Kursverluste. Für Druck auf die Aktien sorgte Beobachtern zufolge nicht zuletzt der fortdauernde Verfall der Währungen der Schwellenländer. Hinzu kam erneut die Ungewissheit mit Blick auf die weltweiten Handelsbeziehungen.

Der Dow legte um 0,09 Prozent auf 25 974,99 Punkte leicht zu. Der marktbreite S&P 500 gab dagegen um 0,28 Prozent auf 2888,60 Punkte nach. Bei den Technologieaktien senkten die Anleger hingegen den Daumen: Der Nasdaq 100 büßte 1,30 Prozent auf 7523,26 Zähler ein. Der Index war den Sommer über von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt. Anleger strichen nun Gewinne ein.

"Investoren reagieren auf den jüngsten Ausverkauf bei den Währungen der Schwellenländer", sagte Chefanalyst Chris Hussey von Goldman Sachs angesichts der Kursverluste in der Technologiebranche. Währungen der Emerging Markets gelten als risikoreich, ebenso wie Technologietitel in der Anlageklasse Aktien. Belastend wirke jedoch auch die Aussicht auf eine zunehmende Regulierung in der Branche, so Hussey, von der vor allem Größen wie Facebook, Amazon oder Google betroffen sein könnten.