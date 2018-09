+++ Update +++ Trader 2018

Erneut Führungswechsel beim Commerzbank-Börsenspiel

06.09.2018, 14:24 Uhr | sm, t-online.de

Der Startschuss für das Commerzbank-Börsenspiel "Trader 2018" ist gefallen. Seit dem 3. September wetteifern Börsenprofis aber auch Börsenneulinge um den Hauptpreis: ein Jaguar F-Type.



Neben dem Sportwagen der Sonderklasse werden jede Woche 2.222 Euro an den Wochensieger vergeben. Unter allen Teilnehmern werden zudem acht iPhone X verlost. Mitmachen lohnt sich!





+++ 5.9.2018 +++

Erneut Führungswechsel beim Börsenspiel

Nach drei Tagen kann sich kein Spieler länger als einen Tag an der Spitze des Börsenspiels behaupten. Aktuell hat sich der Trader "eierdieb" Platz 1 geschnappt. Er kaufte die Aktien von Wirecard, Deutsche Telekom, Facebook und der Deutschen Börse. Da alle Aktien aktuell leicht im Minus liegen, nutzte er ebenfalls 20 Prozent seines Depots, um damit in gehebelte Wertpapiere zu investieren. Er sicherte sein Depot bereits am Montag gegen 12:00 Uhr ab und schützte sich mit einem Classic Turbo-Optionsschein Put (CA3XHS) gegen fallende Aktienkurse. Vor allem diese Position bescherte ihm einen deutlichen Depotzuwachs, der die gesunkenen Aktienkurse sogar deutlich überkompensierte. Der Spieler "eierdieb" liegt aktuell sehr knapp vor dem Zweitplatzierten "Elgie-O" und dem Spieler "ahoi" auf Platz drei.

Insgesamt sind im Börsenspiel weiterhin die Aktien von Amazon, Wirecard und Apple gefragt. Im Bereich der Optionsscheine werden neben dem DAX auch Wertpapiere auf Gold gehandelt. Jetzt bleiben nur noch zwei Tage beim Börsenspiel, bis der erste Gewinner des Wochenpreises in Höhe von 2.222 Euro feststeht. Nachdem das Führungsfeld bisher jeden Tag gewechselt hat, bleibt es weiter spannend.

So können Sie ein Apple iPhone X gewinnen: Alle Teilnehmer, die beim "Trader 2018" mitspielen, haben die Chance – egal, auf welchem Platz Sie gerade liegen – bis zum 26. Oktober 2018 eines von insgesamt acht Apple iPhone X zu gewinnen. Die Verlosung findet wöchentlich unter allen Teilnehmern statt, die sich bis dahin beim Börsenspiel angemeldet haben. Die iPhones werden nach Spielende an die Gewinner versandt.



Auch für den originellsten Social-Media-Post winkt als Preis ein Apple iPhone X. Dazu einfach den folgenden Satz inklusive Hashtag vervollständigen und posten: Ich habe den Sprung an die Börse gewagt, weil … (Ihre Begründung) #Trader2018

+++ 4.9.2018 +++

DAX-Rutsch bringt Führungswechsel – Erster Teilnehmer gewinnt iPhone X

Der DAX rutsche am zweiten Tag des Börsenspiels deutlich nach unten ab. Spieler "fischkopp 123" wurde von dieser Entwicklung überrascht und musste seine Führung abgeben. Demgegenüber konnte Teilnehmer "SchutziTrade" vom Rückgang des deutschen Leitindex profitieren. Er kaufte schon am Montag Turbo-Optionsscheine (Beispiel CA8TDV), die im Wert steigen, wenn der DAX fällt. Diese Strategie zahlte sich am dann am Dienstag aus. Gegen Ende des gestrigen Handelstages setzte er dann sogar auf ein wiedererstarken der US-Börsen und sicherte sich so am zweiten Spieltag die Führung im Börsenspiel.

Insgesamt konnten die Aktien von Wirecard auf Platz zwei der beliebtesten Aktien im Börsenspiel steigen. Sie verdrängt damit Apple, die jetzt auf dem dritten Platz liegt. Angeführt wird die Liste weiterhin von Amazon.com, die jetzt als zweites börsennotiertes Unternehmen die eine Billion US-Dollar-Marke geknackt haben.

Siegfried S. aus Tamm gewinnt als erster Teilnehmer ein iPhone X von Apple. Im Spiel lief es bisher nicht so gut für ihn. Er wurde vom Rückgang der Aktienmärkte am Dienstag kalt erwischt und seine beiden Depots liegen mit mehr als zehn Prozent im Minus. Umso mehr Glück hatte er bei der Verlosung eines von insgesamt acht iPhone X. Unter mehr als 20.000 Teilnehmern wurde der Baden-Württemberger ausgelost.

+++ 3.9.2018 +++

"fischkopp 123" führt die Rangliste mit 21,66% an

Der erste Spieltag des Börsenspiels ist vorüber. Der Teilnehmer "fischkopp 123" führt aktuell die Rangliste an, mit einem Plus von 21,66 Prozent an. Im Depot hat der Spieler aktuell noch die Aktie von Wirecard. Am Montag handelte er vor allem Turbo-Optionsscheine (Beispiel: CA90RS) auf den DAX und setzte dabei abwechselnd auf steigende und fallende Kurse des deutschen Leitindex. Die Strategie ging auf und er erzielte einen Zuwachs von rund 21.000 Euro. Insgesamt waren im Spiel die Aktien von Amazon.com am beliebtesten, gefolgt von Apple und Wirecard. Bei Zertifikaten und Optionsscheinen liegen Wertpapiere auf den DAX ganz vorne.

Commerzbank Trader 2018 - alle Infos auf einen Blick:

Anmeldung: seit 6. August 2018 fortlaufend möglich

Spielbeginn: 3. September 2018, 8.00 Uhr

Spielgeld: 100.000 Euro

Letzter Spieltag: 26. Oktober 2018