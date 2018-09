Aktien Asien: Wieder im Minus - Schwellenländer-Krise schwelt weiter

07.09.2018, 08:34 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Stimmung an den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ist auch am Freitag unterkühlt geblieben. Wie schon an den Vortagen haben laut Beobachtern erneut die Themen Handelsstreit und Schwellenländer-Krise dominiert. Zum Wochenschluss seien aber noch Befürchtungen über die Ergebnisentwicklung des Hightech-Sektors hinzugekommen und hätten wie schon am Vortag in den USA die Technologiewerte unter Druck gesetzt. Ein Marktexperte sprach von der schlimmsten Woche für Asiens Börsen seit rund einem halben Jahr.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 - erneut belastet von einem stärkeren Yen - schloss 0,80 Prozent tiefer bei 22 307,06 Punkten. Damit summierte sich sein Wochenverlust auf rund zweieinhalb Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands am Freitag im späten Handel um 0,1 Prozent und verbuchte ein Wochenminus von 2,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong verlor am Freitag kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent und weitete seine Abgaben für die abgelaufene Woche auf 3,6 Prozent aus.