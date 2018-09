Aktien New York: Trumps Drohung belastet Kurse vor dem Wochenende

07.09.2018, 20:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die US-Börsen kurz vor dem Wochenende erneut belastet. Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag im späten Handel 0,52 Prozent auf 25 859,70 Punkte. Auf Wochensicht deutete sich damit für den Dow ein Minus in etwa dieser Größenordnung an.

US-Präsident Donald Trump hat mit einer weiteren Verschärfung des Handelsstreits mit China gedroht. Er sei bereit, weitere Zölle auf chinesische Güter im Wert von 267 Milliarden US-Dollar kurzfristig zu beschließen, sagte Trump am Freitag vor Journalisten im Präsidentenflugzeug "Air Force One". Diese Zölle kämen zusätzlich zu den bereits zuvor angedrohten Zöllen auf Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar. China hatte bereits angekündigt, auf diese Zölle mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Während sich der Handelskrieg zuspitzt, läuft die US-Konjunktur weiter auf Hochtouren. Die Beschäftigung stieg im August stärker als erwartet. Auch der Anstieg der Löhne und Gehälter übertraf die Annahmen von Volkswirten. Das dürfte den privaten Konsum, die bei weitem wichtigste Stütze der US-Wirtschaft, weiter antreiben. Beobachter merkten allerdings an, dass die US-Notenbank Fed die Zinsschraube nun stärker anziehen könnte als bislang erwartet.

Der S&P 500 sank um 0,32 Prozent auf 2868,88 Zähler. Der Nasdaq 100 gab um 0,21 Prozent auf 7437,65 Zähler nach. Der Technologie-Index hatte in den vergangenen drei Tagen kontinuierlich verloren. Seit Wochenbeginn beläuft sich das Minus nunmehr auf 2,8 Prozent.

Der Rücktritt des Chefbuchhalters von Tesla schickte die Aktien auf eine rasante Talfahrt. Die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen brachen zeitweise um gut 10 Prozent ein und erreichten so den tiefsten Stand seit Anfang April. Zuletzt verloren sie noch 7,1 Prozent.

Buchhaltungschef Dave Morton wird seinen Posten nach nur rund einem Monat schon wieder räumen. Mortons Abgang ist für die Firma, der zuletzt bereits eine Reihe von Managern den Rücken kehrte, ein großer Verlust. Der Finanzfachmann hatte eine wichtige Personallücke schließen sollen, sein Vorgänger Eric Branderiz hatte Tesla Anfang März "aus persönlichen Gründen" verlassen.

Mit den Verlusten beschleunigten die Papiere eine wochenlange Talfahrt. Vom jüngsten Hoch der Aktien Anfang August sind diese mittlerweile um ein knappes Drittel abgesackt. Vor allem das Hin und Her um den Rückzug des Unternehmens von der Börse oder den Verbleib hatten die Nerven der Investoren arg strapaziert.

Ansonsten hielten sich die Kursbewegungen kurz vor dem Wochenende in Grenzen. Eine Ausnahme waren die Papiere des Halbleiterherstellers Broadcom, die um 7,1 Prozent kletterten. Die Bank of America Merrill Lynch hatte die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

Aktien des Lebensmittelkonzerns Mondelez büßten 2,7 Prozent ein. Der neue Chef Dirk Van de Put kündigte einen bis 2022 dauernden Umbau des Unternehmens an, der 5,4 Milliarden US-Dollar kosten dürfte.