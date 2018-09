dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax geht stabil in die Woche

10.09.2018, 07:39 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einer sehr schwachen ersten Septemberwoche dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Montag kaum bewegen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,03 Prozent niedriger auf 11 957 Punkte.

USA: - VERLUSTE - Die Aussicht auf eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die US-Börsen mit Verlusten in das Wochenende gehen lassen. Die Abgaben waren jedoch überschaubar: Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,31 Prozent auf 25 916,54 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete dies ein kleines Minus von 0,18 Prozent.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Aktien in Asien sind uneinheitlich in die neue Woche gegangen. Während Japans Nikkei 225 leicht gewann, lagen Hongkongs Hang Seng und Chinas CSI 300 zur Stunde jeweils rund einen Prozent im Minus.

DAX 11.959,63 0,04%

XDAX 11.931,77 -0,48%

EuroSTOXX 50 3.293,36 -0,08%

Stoxx50 2.971,10 0,10%

DJIA 25.916,54 -0,31%

S&P 500 2.871,68 -0,22%

NASDAQ 100 7.430,26 -0,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,95 -0,26%

Bund-Future Settlement 159,95 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1548 -0,04%

USD/Yen 110,95 -0,11%

Euro/Yen 128,13 -0,15%

ROHÖL:

Brent 68,14 +0,39 USD

WTI 77,26 +0,43 USD

