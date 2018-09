Börsenspiel Trader 2018

Kopf-an-Kopf-Rennen in der ersten Spielwoche

Im Börsenspiel der Commerzbank "Trader 2018" kann der erste Wochengewinner 2.222 Euro mit nach Hause nehmen. Maximilian G. aus Krefeld konnte sich denkbar knapp an die Spitze setzen, nachdem die Aktienmärkte in der ersten Woche für schwierige Bedingungen sorgten.

Der DAX verlor in der ersten Woche des Börsenspiels 3,27 Prozent an Wert. Bei vielen anderen Aktienindizes weltweit sah es ähnlich aus. Eine Ausnahme stellte der Dow Jones dar. Mit einem Minus von nur 0,20 Prozent beendete der US-Aktienindex fast unverändert die Börsenwoche. Auch Rohstoffe und Währungen waren in der letzten Woche unter Druck.



Schwache Börsenwoche sorgt für wechselnde Führung

Für die Teilnehmer des Börsenspiels keine leichte Aufgabe. Die meistgehandelten Aktien, wie beispielsweise Wirecard, Amazon oder Apple schlossen die Woche größtenteils im Minus ab. Somit hatten die Teilnehmer des Börsenspiels einen Vorteil, die mit 20 Prozent ihres Vermögens gehebelte Wertpapiere gekauft hatten. Mit diesen Wertpapieren können Anleger auch dann einen Gewinn erzielen, wenn der Aktienmarkt fällt.

Dementsprechend überrascht es wenig, dass der Wochensieger Maximilian G. eben diese Wertpapiere (Beispiel: CA8UQV – BEST Turbo-Optionsschein Put auf den DAX) einsetzte und so sein Depot auch in dieser schwachen Börsenwoche steigern konnte. Da er nicht alleine mit dieser Strategie war, gab es einen regelrechten Kampf an der Spitze der Rangliste im Börsenspiel. Täglich wechselten die Führenden und am Ende reichte Maximilian G. ein knapper Vorsprung für die Top-Platzierung. Somit gewinnt er 2.222 Euro und trägt sich als erster in die Reihe der Wochengewinner ein.

Anzeige:

Sind Sie bereit für das Online-Börsenspiel? Hier geht es zur Anmeldung.

Jetzt liegen noch sieben Wochen vor den Teilnehmern des Börsenspiels. Mitmachen lohnt sich auch jetzt noch, denn es gibt noch viele tolle Preise zu gewinnen. Unabhängig vom Erfolg im Börsenspiel wird unter allen Teilnehmer jede Woche ein iPhone X von Apple verlost. Außerdem gibt es noch sieben Wochenpreise in Höhe von jeweils 2.222 Euro zu gewinnen und am Ende des Börsenspiels wartet der Hauptpreis, ein Jaguar F-TYPE im Wert von mehr als 70.000 Euro. Die Anmeldung zum Börsenspiel ist jederzeit möglich.



Commerzbank Trader 2018 – alle Infos auf einen Blick:



Anmeldung: seit 6. August 2018 fortlaufend möglich

Spielbeginn: 3. September 2018, 8.00 Uhr

Spielgeld: 100.000 Euro

Letzter Spieltag: 26. Oktober 2018