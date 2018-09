Aktien New York: Moderate Gewinne - Anleger verdauen Trumps Drohungen

10.09.2018, 16:23 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Montag im frühen Handel wieder den Weg nach oben gefunden. Nach dem kleinen Schwächeanfall vor dem Wochenende gewann er nach dem Start 0,19 Prozent auf 25 965,88 Punkte, womit er an seine vorangegangenen, moderaten Gewinne anknüpfte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,29 Prozent auf 2880,14 Punkte zu. Dagegen trat der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem knappen Minus von 0,05 Prozent bei 7426,72 Punkten auf der Stelle, wofür unter anderem die Verluste der Schwergewichte Apple und Netflix sorgten.

Am Freitag hatte die Aussicht auf eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China den amerikanischen Aktienmarkt etwas belastet. US-Präsident Donald Trump hatte China weitere Zölle auf Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar angedroht. Konkret im Raum stehen jedoch zunächst Sonderzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar, die nach Angaben Trumps vom Freitag "sehr bald" verhängt werden könnten. In China gaben die Börsen zu Wochenbeginn erneut deutlich nach.