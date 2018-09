DAX-FLASH: Stagnation an der 12 000er Marke

12.09.2018, 07:22 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Pendeln des Dax um die Marke von 12 000 Punkten dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Leichte Zugewinne an der Wall Street am Vortag sprechen für gut behauptete Kurse auch am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsschluss 0,20 Prozent höher auf 11 995 Punkte.

"Für einen Ausbruch nach oben oder nach unten fehlen im Moment die Impulse", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach einem sehr schwachen Start des Dax in den Börsenmonat September hat sich der Index zuletzt auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Gegen eine Erholung spricht Beobachtern zufolge jedoch nach wie vor der Handelskrieg zwischen den USA und China.