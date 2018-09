dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax schwächer erwartet

18.09.2018, 07:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Der Dax dürfte am Dienstag weiter in Richtung 12 000 Punkte zurückfallen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,43 Prozent tiefer auf 12 044 Punkte.

USA: - TECH UNTER DRUCK - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street wieder im Griff. Insbesondere die in den letzten Monaten noch von Rekord zu Rekord geeilten Technologieaktien gerieten am Montag unter Druck. "Eine rasche Einigung scheint wenig wahrscheinlich", kommentierte die Postbank die aktuelle Entwicklung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen, die zuvor schon in China auf den Kursen gelastet hatte.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte tendieren am Dienstag einmal mehr uneinheitlich, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Milliardenzölle angekündigt hat. Japans Nikkei 225 liegt 1,59 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gibt 0,74 Prozent ab und Chinas CSI 300 notiert wenig verändert bei minus 0,1 Prozent.

DAX 12.096,41 -0,23%

XDAX 12.054,91 -0,58%

EuroSTOXX 50 3.346,11 0,04%

Stoxx50 3.008,61 0,02%

DJIA 26.062,12 -0,35%

S&P 500 2.888,80 -0,56%

NASDAQ 100 7.434,73 -1,47%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,09 -0,09%

Bund-Future Settlement 159,02 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1688 0,04%

USD/Yen 112,02 0,16%

Euro/Yen 130,93 0,19%

ROHÖL:

Brent 77,61 -0,44 USD

WTI 68,58 -0,33 USD

