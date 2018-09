Aktien Wien Schluss: ATX mit Kursgewinnen

18.09.2018, 18:32 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 21,00 Punkte oder 0,63 Prozent auf 3345,36 Einheiten. Trotz der aktuellen Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China zeigte sich auch das internationale Umfeld überwiegend freundlich. US-Präsident Donald Trump hatte in seinem bisher größten Schlag weitere Sonderabgaben für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar verhängt. Peking kündigte umgehend seine Gegenwehr an und verhängt nun Strafzölle auf US-Waren im Volumen von 60 Milliarden Dollar.

Da diese Entwicklung bereits erwartet worden war, sorgten die jüngsten Entwicklungen für keine stärkere Verunsicherung an den Märkten, hieß es von Marktbeobachtern. Auch von konjunktureller Seite blieben heute nennenswerte Impulse aus. Zudem blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen ausgesprochen dünn.

Unter den heimischen Einzelwerten zogen Zumtobel deutlich um 4,88 Prozent auf 8,71 Euro an und konnten damit die Vortagesverluste wettmachen. Andritz konnten sich um 2,65 Prozent auf 52,35 Euro steigern. Kein klares Bild zeichneten die heimischen Versorger. Während Verbund um 1,73 Prozent auf 40,06 Euro zulegen konnten, mussten EVN einen Abschlag in Höhe von 1,57 Prozent auf 17,50 Euro verbuchen.

Klar fester zeigten sich Schoeller-Bleckmann mit einem Anstieg um 3,22 Prozent auf 89,70 Euro. OMV schwächten sich hingegen geringfügig um 0,09 Prozent auf 45,13 Euro ab. Die Rohölnotierungen tendierten mit klaren Preisaufschlägen.

Die Bankwerte zeigten sich mit positiven Vorzeichen. So zogen Raiffeisen kräftig um 1,19 Prozent auf 25,42 Euro an und Erste Group gewannen 0,86 Prozent auf 37,32 Euro. BAWAG-Papiere schlossen geringfügig um 0,10 Prozent höher bei 39,60 Euro.