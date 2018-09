Aktien New York Schluss: Konjunkturoptimismus verdrängt die Handelssorgen

18.09.2018, 22:38 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag dem anhaltenden Handelsstreit mit China getrotzt: Die wichtigsten Aktienindizes zogen an. Der marktbereite S&P 500 hatte sich im Handelsverlauf sogar bis auf gut 5 Punkte an sein Rekordhoch von Ende August herangerobbt. Die Anleger sahen über den Nachrichtenfluss hinweg und konzentrierten sich wieder auf die weiterhin gut laufende Konjunktur in den USA.

Der S&P 500 schloss 0,54 Prozent höher bei 2904,31 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial machte seine Vortagesverluste mehr als wett und stieg um 0,71 Prozent auf 26 246,96 Punkte.

Der technologiewertelastige Nasdaq 100 erholte sich ebenfalls und zog um 0,80 Prozent auf 7494,40 Punkte an. Er war zu Wochenbeginn noch um knapp 1,5 Prozent abgesackt.