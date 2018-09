Aufruhr bei McDonald's

Angestellte protestieren gegen sexuelle Belästigung

19.09.2018

In den USA haben Angestellte der Fastfoodkette McDonald's in zehn Städten gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz protestiert.



Angestellte der Fastfoodkette McDonald's sind in zehn Städten der USA auf die Straße gegangen, um gegen mangelnden Schutz vor sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz zu demonstrieren. McDonald's tue nicht genug gegen eine in seinen Fastfoodrestaurants "weit verbreitete Kultur der Verharmlosung", lautet ihr Vorwurf. Vor vier Monaten hatten weibliche Angestellte der Kette in neun Städten bereits Klage gegen McDonald's vor der US-Behörde für Gleichstellung am Arbeitsplatz eingereicht.

"Ich streike und stehe heute hier für eine Veränderung", sagte etwa die 20-jährige Theresa Cervantes in Chicago. Vorgesetzte von McDonald's würden "regelmäßig" Angestellte belästigen. "Sexuelle Übergriffe sind ein Grundübel. Eine Krankheit", sagte sie.

Die Organisatorin der Demonstration in Chicago, Karla Altmeyer, erklärte, es sei nicht länger hinnehmbar, dass "einer von zwei Angestellten sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz erfährt". McDonald's reagierte zunächst nicht auf Anfrage.