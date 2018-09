Aktien Wien Schluss: ATX legt weiter zu

19.09.2018, 18:16 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX stieg 29,85 Punkte oder 0,89 Prozent auf 3.375,21 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,75 Prozent, Dax /Frankfurt +0,46 Prozent, FTSE/London 0,41 Prozent und Cac-40 /Paris +0,53 Prozent.

Im Verlauf konnte der Wiener Aktienmarkt seine Gewinne klar ausweiten. Der ATX verbuchte damit bereits seinen 8. Gewinntag in den vergangenen neun Handelssitzungen. Auch an den europäischen Leitbörsen, in Asien und an der Wall Street gab es am Berichtstag überwiegend Kursgewinne zu sehen.

Auf Unternehmensebene gestaltet die Nachrichtenlage in Wien sehr dünn. An die Spitze der Kursliste kletterte erneut die Zumtobel -Aktie mit einem Kursgewinn von 5,3 Prozent auf 9,17 Euro. Bereits am Vortag waren die Titel des Leuchtenherstellers mit einem Zuwachs von fast fünf Prozent Tagessieger.

Unter den Schwergewichten zogen Voestalpine um deutliche 3,3 Prozent auf 38,19 Euro hoch. Raiffeisen verbuchten einen Zuwachs von 2,1 Prozent auf 25,95 Euro und OMV -Anteilsscheine steigerten sich um 1,4 Prozent auf 45,75 Euro. Die Aktionäre der Erste Group konnten sich über ein Plus von 1,2 Prozent auf 37,76 Euro freuen.

Ins Blickfeld rückten auch zwei neue Analystenmeinungen. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Cateringunternehmens Do&Co von 55,50 Euro auf 85,00 angehoben. Das Anlagevotum bestätigten die Analysten bei "Accumulate". Die Do&Co-Aktie schloss mit plus 0,7 Prozent auf 75,50 Euro.

Agrana-Titel fielen hingegen um 1,4 Prozent auf 20,50 Euro. Hier nahm die Erste Group das Anlagevotum von "Accumulate" auf "Hold" zurück und revidierte das Kursziel von 27,60 auf 22,40 Euro nach unten.