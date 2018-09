DAX-FLASH: Stabil erwartet

20.09.2018, 07:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholungsstrecke dürfte der Dax am Donnerstag ohne große Veränderungen starten: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex wenige Punkte höher auf 12 228 Punkte.

Frische Impulse von den Weltbörsen fehlen. Zwar lief der Dow Jones Industrial tags zuvor wieder bis fast an sein Rekordhoch heran - allerdings bereits zur Zeit des europäischen Handels. Der marktbreite S&P 500 scheut weiter vor einem neuen Höchststand zurück. In Asien machten die Börsen am Morgen keine großen Sprünge.