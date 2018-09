Aktien Asien: Kursrally geht der Schwung aus

20.09.2018, 08:49 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihrer jüngsten Rally Tribut gezollt. Während Japan die Gewinne der vergangenen Tage behauptetete, ging es an den chinesischen Handelsplätzen moderat bergab.

Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kam mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 23 674,93 Punkten praktisch nicht vom Fleck. Auf Jahressicht steht indes ein Kursanstieg von vier Prozent zu Buche.

Für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen ging es am Donnerstag um 0,21 Prozent auf 3305,54 Punkte nach unten. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,26 Prozent auf 27 335,96 Punkte. Seit Jahresbeginn haben die beiden Indizes angesichts des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits schon rund 18 beziehungsweise achteinhalb Prozent an Wert verloren.

Derweil will Chinas Premierminister Li Keqiang seiner Werbung für mehr Freihandel offenbar bald weitere Taten folgen lassen. So könnte der durchschnittliche Satz für Einfuhrzölle auf Waren der wichtigsten Handelspartner bereits im Oktober weiter gesenkt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Li hatte diesen Schritt bereits am Mittwoch bei dem als "Sommer-Davos" genannten Weltwirtschaftsforum in Tianjin angedeutet, ohne Details zu nennen. Das Land hatte bereits im Juli zahlreiche Einfuhrzölle gesenkt. Außen vor bleiben wegen des Handelskonflikts aber die USA.