DAX-FLASH: Dax baut mit Rückenwind aus den USA die Gewinne aus

20.09.2018, 15:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter nachlassenden Sorgen am Aktienmarkt mit Blick auf den Handelskrieg zwischen den USA und China haben den Dax am Donnerstagnachmittag weiter zulegen lassen. Der Leitindex kletterte kontinuierlich nach oben und lag zuletzt 1 Prozent im Plus bei 12 339,61 Punkten.

An der Wall Street als gegenwärtigem Schrittmacher für die weltweiten Börsen standen die Signale ebenfalls auf grün: Der S&P 500 stieg im frühen Handel auf ein Rekordhoch und auch der Dow Jones Industrial erreichte einen neuen historischen Höchstkurs.

Rückwind erhielten die US-Aktien unverändert von der Konjunktur. Der Philly-Fed-Index übertraf im September die Erwartungen. "Die Zusammensetzung der Komponenten des Index war stark", sagte Ökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs. Sowohl die neuen Aufträge als auch die Auslieferungen und die Beschäftigung seien gestiegen.