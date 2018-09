DAX-FLASH: Starke Eröffnung erwartet - Wall-Street-Rekorde vor Hexensabbat

21.09.2018, 07:38 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax scheint auf seinem Anstieg in Richtung 12 400 Punkte nicht aufzuhalten zu sein: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex ein Drittelprozent höher auf 12 373 Punkte. Es zeichnet sich damit die zweite starke Woche nach dem jüngsten Tief seit April ab. Auf die fast anderthalb Prozent der Vorwoche konnte er bislang nochmals etwas mehr daraufsatteln.

Rekorde an der Wall Street im Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 treiben auch im Dax die Erholung weiter voran. Größere Schwankungen müssen allerdings einkalkuliert werden: An den Terminbörsen ist großer Verfall von Terminkontrakten, der Hexensabbat.

An diesem Freitag werden zudem Dax, MDax & Co letztmals in alter Zusammensetzung gehandelt, bevor die Indexreform der Deutschen Börse ab Montag gravierende Änderungen bringt - unter anderem Doppellistings. Das Gründungsmitglied Commerzbank hat seinen zunächst letzten Tag im Leitindex.