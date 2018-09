Börsenspiel Trader 2018

Stefan S. setzt sein Depot auf Startwert – und wird Wochensieger

24.09.2018, 11:44 Uhr | ron, t-online.de

Im Börsenspiel steht der Gewinner im dritten Wochen-Ranking fest – er erhält 2.222 Euro. Dagegen befindet sich im Gesamtklassement der Vorjahressieger an der Spitze. Doch wie lange kann er sich dort halten?

Wenig Glück hatte Stefan S. in den ersten beiden Wochen des Börsenspiels. Der Spieler aus dem baden-württembergischen Kernen setzte deshalb zu Beginn der dritten Woche sein Depot auf den Startwert von 100.000 Euro zurück und fing noch mal ganz von vorne an. Um sich den Wochensieg und damit 2.222 Euro zu sichern, platzierte er über 100 Orders.









Zunächst sah es so aus, als ob "Chubbe" – so sein Spielername – ein extrem glückliches Händchen hat. Bis Donnerstag war fast jede Handelsaktion erfolgreich. Er konzentrierte sich fast ausschließlich auf Turbo-Optionsscheine auf den DAX (Beispiel: CJ1BH2) und sorgte in den ersten vier Spieltagen der neuen Woche für einen ordentlichen Depotzuwachs.



Stefan S. investierte in Cannabis-Player Tilray

Allerdings wurde es am Freitag nochmal richtig spannend. Er verlor über den gesamten Tag rund 40.000 Euro seines Depotwerts. Unter anderem auch deswegen, weil er die Aktie des US-Cannabis-Players Tilray im Depot hatte und diese alleine am Freitag um rund 30 Prozent eingebrochen ist.

Allerdings konnte er aufgrund der erfolgreichen ersten vier Tage die Führung in der Wochenrangliste ganz knapp verteidigen. Damit gewinnt Stefan S. 2.222 Euro und trägt sich als dritter Teilnehmer in die Wochensiegerliste ein.

Wer wird der vierte Wochensieger?

Damit startet heute der Kampf um den vierten Wochengewinn. Alle Teilnehmer gehen mit dem Depotwert vom Freitag ins Rennen und können unabhängig von der Gesamthöhe des Depotwerts im separaten Wochenranking nach oben klettern. Das natürlich nur, wenn sie ihr Geschick in der Woche vier des Börsenspiels unter Beweis stellen.

Wechsel an der Spitze des Gesamt-Rankings

Manchmal muss man gar keine Wunder vollbringen, sondern nur darauf warten, dass ein anderer Spieler einen Fehler macht. Nach diesem Motto hat der Vorjahressieger "hoddelhh" die Führung im Gesamtklassement des Börsenspiels übernommen. Er kommt auf einen geringeren Depotwert als der zuletzt führende Spieler "Condor". Allerdings sank der Depotwert von "Condor" so stark, dass er jetzt nur noch auf Platz vier im Börsenspiel liegt.



Nach wie vor ist viel Bewegung an der Spitze und die Haltedauer der Führenden überdauerte in der Regel nicht mehr als zwei Spieltage. Wir sind gespannt, wie es weiter geht und wer bisher nicht im Spitzenfeld mitspielt, der hat vielleicht Glück bei der Verlosung eines von acht iPhone X von Apple. Jeden Mittwoch wird unter allen Teilnehmern ein iPhone X verlost, unabhängig vom Erfolg im Spiel.





