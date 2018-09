dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vorbörslich höher

26.09.2018, 07:39 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Der Dax dürfte am Mittwoch erneut die Rückeroberung der Marke von 12 400 Punkten versuchen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp ein Drittelprozent höher auf 12 409 Punkte. Tags zuvor hatte er seinen jüngsten Rückschlag bei 12 322 Punkten gestoppt und wieder nach oben gedreht.

USA: - ABWÄRTS - Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Dienstag weiter nachgegeben. Allerdings fielen die Verluste einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed moderater als zu Wochenbeginn aus. Etwas besser hielten sich erneut Technologietitel.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte tendierten am Mittwoch größtenteils im Plus. Japans Nikkei 225 notiert 0,25 Prozent stärker, Hongkongs Hang Seng liegt 1,72 Prozent im Plus, Chinas CSI 300 ist 1,87 Prozent stärker.

DAX 12.374,66 0,19%

XDAX 12.372,59 0,21%

EuroSTOXX 50 3.419,78 0,27%

Stoxx50 3.067,31 0,62%

DJIA 26.492,21 -0,26%

S&P 500 2.915,56 -0,13%

NASDAQ 100 7.563,19 0,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,92 -0,23%

Bund-Future Settlement 157,87 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1763 -0,04%

USD/Yen 112,93 -0,04%

Euro/Yen 132,83 -0,07%

ROHÖL:

Brent 81,82 -0,05 USD

WTI 72,15 -0,13 USD

