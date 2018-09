DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag erwartet

27.09.2018, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax prallt am Donnerstag wieder etwas von der Marke von 12 400 Punkten zurück: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp ein Drittelprozent tiefer auf 12 347 Punkte. Zuletzt versuchte der Dax mehrfach erfolglos, die Hürde zurückzuerobern.

An der Wall Street kam der Dow Jones Industrial nach der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank weiter von seinem Rekordhoch zurück - vor allem in der letzten halben Stunde ging es deutlich abwärts. Die Währungshüter dämpften die Inflationserwartungen, was die Anleiherenditen drückte und in der Folge gerade die Aktien von Banken belastete. Die asiatischen Börsen nahmen den schwächeren Trend am Morgen auf.