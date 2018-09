dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert

28.09.2018, 07:44 Uhr | dpa-AFX

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KONSTANT - Nach dem Anstieg über die Hürde von 12 400 Punkten am Vortag dürfte der Dax am Freitag kaum verändert starten: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte tiefer bei 12 428 Punkten.

USA: - GEWINNE ABGEGEBEN - Die Wall Street hat am Donnerstag nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne an der Wall Street ins Ziel retten können. Einen Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der zunächst negativ aufgenommen worden war, und nach drei Verlusttagen in Folge zeigten sich die Anleger erst einmal in Kauflaune. Diese ließ in den letzten Handelsstunden aber sichtbar nach.

ASIEN: - IM PLUS - Die Aktienmärkte in Asien notieren am Freitag größtenteils höher. Japans Nikkei 225 legt 1,24 Prozent zu, Hongkongs Hang Seng ist 0,44 Prozent stärker, Chinas CSI 300 gewinnt 0,98 Prozent.

DAX 12.435,59 0,40%

XDAX 12.413,33 0,58%

EuroSTOXX 50 3.449,79 0,48%

Stoxx50 3.095,27 0,52%

DJIA 26.439,93 0,21%

S&P 500 2.914,00 0,28%

NASDAQ 100 7.629,57 0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,47 0,01%

Bund-Future Settlement 158,06 0,26%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1644 0,03%

USD/Yen 113,55 0,15%

Euro/Yen 132,22 0,18%

ROHÖL:

Brent 81,73 +0,01 USD

WTI 72,28 +0,16 USD

