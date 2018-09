Aktien New York Ausblick: Schuldenpläne Italiens könnten Dow etwas belasten

28.09.2018, 14:59 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die neuen Schuldenpläne Italiens dürften am Freitag die Wall Street zunächst etwas belasten. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,29 Prozent tiefer auf 26 364 Punkte.

Die italienische Regierung einigte sich nach langem Ringen auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, der deutlich höher ausfällt als zuletzt vermutet. Anstatt des von Finanzminister Giovanni Tria anvisierten Budgetdefizits von 1,6 Prozent der Wirtschaftsleistung sollen es 2,4 Prozent werden. Die Vorgängerregierung hatte mit der EU-Kommission 0,8 Prozent vereinbart. Doch die Populisten von Lega und Fünf Sterne wollen ihre teuren Wahlversprechen umsetzen.

Daraufhin waren die europäischen Aktienmärkte teils stark ins Minus gerutscht. Besonders hart traf es die italienische Börse, wo der Leitindex FTSE MIB um mehr als 4 Prozent absackte.

In den USA steht Tesla im Fokus. Die mächtige US-Börsenaufsicht will Firmenchef Elon Musk aus den Chefetagen amerikanischer Unternehmen verbannen. Die Behörde SEC wirft Musk in einer Klage vor, er habe falsche und irreführende Angaben gemacht, als er bei Twitter ankündigte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Musk bezeichnete die Klage als ungerechtfertigt, das Vorgehen der SEC mache ihn "tieftraurig und enttäuscht". Die Aktien des Elektroauto-Herstellers fielen im vorbörslichen US-Handel um rund 10 Prozent.

Positiv hingegen nahmen die Anleger die jüngsten Geschäftszahlen von Blackberry auf: Die Papiere zogen vorbörslich um 5 Prozent an. Der Smartphone-Pionier wandelt sich derzeit zur Software-Firma.