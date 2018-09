Aktien Frankfurt Schluss: Italiens Schuldenpolitik vergrault die Anleger

28.09.2018, 17:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Italiens Regierung hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag mit einem geplanten hohen Haushaltsdefizit auf Talfahrt geschickt. Einem Kurseinbruch an der Mailänder Börse folgte auch der Dax deutlich nach unten. Am Ende büßte er 1,52 Prozent auf 12 246,73 Punkte ein. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,58 Prozent auf 25 997,86 Zähler.

Die Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne setzen mit ihren Schuldenplänen auf eine höhere Neuverschuldung als bislang geplant. Laut Uwe Burkert von der LBBW lässt es die italienische Regierung damit offenbar auf einen Konflikt mit der EU ankommen, die von Italien eine sinkende Verschuldung einfordert. Vor allem der Bankensektor bekam die Sorgen vor einer erneut aufflammenden Schuldenkrise europaweit mit tiefroten Vorzeichen zu spüren.

Für den Dax ist es nach einem soliden September ein später Rückschlag, der dem Leitindex in letzter Minute noch ein Monatsminus von fast 1 Prozent einbrockte. Auch im Wochenverlauf hat er dann doch noch knapp 1,5 Prozent verloren. Obendrein beendete er das Sommerquartal ein halbes Prozent tiefer.