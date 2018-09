Aktien New York Schluss: Wenig bewegt - Tesla bricht nach SEC-Klage ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Freitag antriebslos gezeigt. Als Bremsklotz erwies sich der weiter starke US-Dollar, der den Export amerikanischer Produkte tendenziell erschwert. Der Dollar profitierte auch von der Euroschwäche angesichts der von Italiens Regierung beschlossenen, hohen Neuverschuldung. Zudem gab es schlechte Nachrichten für Tesla -Chef Elon Musk: Eine Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC könnte den schillernden Lenker des Elektroautobauers seinen Job kosten.

Der New Yorker Dow Jones Industrial konnte seine anfänglichen Verluste immerhin abschütteln und stieg um 0,07 Prozent auf 26 458,31 Punkte. Der marktbreite S&P 500 trat prozentual unverändert bei 2913,98 Punkten auf der Stelle. Beiden Indizes fehlte es nach ihren Rekorden vor dem vergangenen Wochenende und den anschließenden Verlusten an Dynamik.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich zuletzt vergleichsweise besser geschlagen hatte, sank am Freitag um 0,03 Prozent auf 7627,65 Zähler. Neben dem Tesla-Kurseinbruch belasteten auch Verluste beim Online-Netzwerk Facebook nach der Meldung eines Hacker-Angriffs.

Angesichts der jüngsten Entwicklung verbuchte der Dow ein Wochenminus von rund 1 Prozent. Die längerfristige Bilanz des Börsenbarometers kann sich allerdings sehen lassen: Im September liegt der Kurszuwachs bei knapp 2 Prozent. Für das dritte Quartal steht gar ein Plus von 9 Prozent zu Buche und seit Jahresbeginn immerhin ein Anstieg um rund 7 Prozent.