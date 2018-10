Börsenspiel Trader 2018

Wochensieger kauft Optionsschein auf den Dow Jones – und gewinnt

01.10.2018, 18:03 Uhr | ron, t-online.de

Wall Street-Straßenschild: Mit dem Kauf eines Classic-Turbo-Put-Optionsscheins auf den Dow Jones setzte sich der spätere Wochensieger an die Spitze. (Quelle: UPI Photo/imago)

Im Börsenspiel steht der Gewinner im vierten Wochen-Ranking fest – und erhält 2.222 Euro. Dagegen haben die im Gesamtklassement Führenden von der Schwäche des DAX profitiert. Wie kann das sein?

Am vergangenen Freitag ging es an den Märkten noch einmal turbulent zu. Mit einem Tagesverlust von 1,52 Prozent verabschiedete sich der DAX ins Wochenende. Während viele Marktteilnehmer diese Abwärtsbewegung nicht erwartet hatten, konnten andere davon profitieren. Richtig lagen wieder einmal die Spieler "solowa" und "hoddelhh", die schon Mitte letzter Woche das Feld dominierten.











Solowa führt nun souverän die Spitze der über 24.000 Teilnehmer an. Hoddelhh liegt dicht mit beiden Depots dahinter. Beide waren bis zur Maximalgrenze von 20 Prozent mit Turbo-Put-Optionsscheinen auf den DAX (zum Beispiel CJ1BCZ) positioniert und konnten somit vom DAX-Minus überproportional profitieren. Solowa hält neben Classic-Turbo-Optionsscheinen auch Positionen in E.ON, Linde, QSC und VA-Q-TEC AG.

Wir sind gespannt, wie es weiter geht. Denn selbst wer nicht im Spitzenfeld mitspielt, hat vielleicht Glück bei der Verlosung von acht iPhone X von Apple. Jeden Mittwoch wird unter allen Teilnehmern ein iPhone X verlost, unabhängig vom Erfolg im Spiel.



Jens T. gewinnt 2.222 Euro beim Börsenspiel



Etwas schwer tat sich Jens T. aus Frankfurt/Main in den ersten Wochen des Börsenspiels. Zweimal schon setzte er sein Depot auf den Startwert von 100.000 Euro zurück. Mit frischem Geld ausgestattet, kaufte er sich am 21. September einen Classic-Turbo-Put-Optionsschein auf den Dow Jones (CA4NYG). Mit einer Vervierfachung im Wochenverlauf legte er mit dieser Position den Grundstein für den Wochensieg.



Es scheint fast so, dass dieser Erfolg ihn motivierte, sich noch intensiver mit verschiedenen Märkten zu befassen. So positionierte er sich am Donnerstag mit der WKN CJ1BDL auf der Short-Seite. Zudem nutzte er die Schwankungen beim Goldpreis, um dort mit Put- und Call-Turbo-Optionsscheinen zusätzliche Gewinne einzufahren.



Jeder hat die Chance auf Wochengewinn

Zu guter Letzt half ihm auch ein Classic-Turbo-Call-Optionsschein auf den Euro/US-Dollar (CV8JDF), um sich den Wochensieg zu sichern. Damit gewinnt Jens T. 2.222 Euro und ist damit der vierte Teilnehmer, der sich den Wochensieg sichern konnte.

Damit startet heute der Kampf um den fünften Wochengewinn. Alle Teilnehmer gehen mit dem Depotwert vom Freitagabend ins Rennen und können unabhängig von der Gesamthöhe des Depotwerts im separaten Wochenranking nach oben klettern. Das natürlich nur, wenn sie ihr Geschick in der Woche fünf des Börsenspiels unter Beweis stellen.

