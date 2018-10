Aktien New York: Rekordjagd beim Dow geht in nächste Runde

03.10.2018, 16:17 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally beim Dow Jones Industrial ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Das Kursbarometer der Wall Street stieg im frühen Handel bis auf den bisherigen Höchstwert von 26 920 Punkten. Wenige Minuten später stand er dann immer noch 0,45 Prozent höher bei 26 895,07 Zählern. Schon am Vortag hatte der Leitindex nach einigen Tagen Pause wieder eine Bestmarke aufgestellt.

Das erneute Ausbleiben von neuen Hiobsbotschaften zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit stimmte Anleger weiter risikofreudig. Auch an den Weltbörsen hellte sich das Bild auf, nachdem aus Europa Entspannungssignale in der Italien-Schuldenfrage kamen. Die populistische Regierung in Rom deutete an, der EU im Streit um neue Schulden perspektivisch etwas entgegen kommen zu wollen. Finanzminister Giovanni Tria stellte eine "schrittweise" Reduzierung der Neuverschuldung nach dem Jahr 2019 in Aussicht.

Andere US-Indizes folgten dem Dow mit nach oben. Der marktbreite S&P 500 legte im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 2933,96 Punkte zu und der Auswahlindex der Technologiewerte Nasdaq 100 gewann 0,50 Prozent auf 7666,41 Zähler. Anders als ihr berühmter Indexbruder blieben beide aber noch einige Punkte von erneuten Rekorden entfernt.