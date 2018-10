dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert erwartet

04.10.2018, 07:35 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Donnerstag kaum verändert aus der Feiertagspause zurückmelden: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte höher auf 12 296 Punkte. An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial zwar tags zuvor einen neuen Rekordstand, und auch der marktbreite S&P 500 scheute nur knapp davor zurück. Den Indizes ging jedoch letztlich wieder die Luft aus. Im Vergleich zum Dax-Handelsende am Dienstag gibt es so keinen frischen Schwung. In den USA erreichten die Renditen unterdessen langjährige Rekordstände.

USA: - DOW AUF REKORDJAGD - Die Rekordrally beim Dow Jones Industrial ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Der Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde bis auf den Höchstwert von knapp 26 952 Punkten, er hatte zu diesem Zeitpunkt mit 27 000 Punkten schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr vor Augen. Im späten Handel verließ ihn dann aber der Schwung, sodass er mit 26 828,39 Punkten nur ein moderates Plus von 0,20 Prozent über die Ziellinie brachte. Er verbuchte damit dennoch seinen fünften Gewinntag in Folge.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Der deutliche Anstieg der Renditen für Staatsanleihen in den USA hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag belastet. In Tokio büßte der Nikkei 225 zuletzt 0,31 Prozent ein. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es mit 1,68 Prozent noch deutlicher bergab. An den chinesischen Festlandsbörsen fand feiertagsbedingt erneut kein Handel statt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

