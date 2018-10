Streit um Kältemittel bei Daimler

Zulassung trotz Verbots: EU-Gericht verurteilt Deutschland

04.10.2018, 12:16 Uhr | rtr

Ein Mann dreht am Einstellrad für die Klimaanlage in einem Mercedes: Ein klimaschonendes Kältemittel hatte in konzerneigenen Tests Feuer gefangen. (Quelle: Franziska Kraufmann/dpa)