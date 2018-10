DAX-FLASH: Kaum veränderter Start vor US-Arbeitsmarktbericht

05.10.2018, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach starken Bewegungen am Vortag dürfte der Dax am Freitag kaum verändert ins Rennen gehen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Morgen fast unbewegt auf 12 246 Punkte.

Tags zuvor war der Dax nach dem massiven Anstieg der US-Renditen zunächst auf 12 174 Punkte abgesackt, drehte dann aber zeitweise wieder deutlich auf bis zu 12 348 Punkte. Letztlich schloss er wieder leicht im Minus und tritt damit auf Wochensicht auf der Stelle.

An der Wall Street kam der Dow Jones Industrial deutlich von seinem Rekordhoch zurück. Seit dem europäischen Handelsende war der Trend aber wieder leicht positiv. Die Anleiherenditen blieben aber auf ihrem hohen Niveau.

Umso spannender wird am Nachmittag der US-Jobbericht für den September. Die Renditen von US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit könnten nach ihrem Sprung auf ein Siebenjahreshoch von soliden Arbeitsmarktdaten weiteren Aufwind bekommen, schrieb Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK.