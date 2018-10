DAX-FLASH: Erholungsversuch erwartet mit stabilisierter Wall Street

09.10.2018, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Kursrutsch beim Dax könnte am Dienstag ein zumindest vorübergehendes Ende finden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,23 Prozent höher auf 11 975 Punkte, womit er wieder auf Tuchfühlung zur Marke von 12 000 Punkten gehen würde. Am Vortag hatte er diese erstmals seit einem Monat wieder unterschritten.

Börsianer verwiesen als Stütze auf die Vorgaben von der Wall Street, wo die Standardwerte im Dow Jones Industrial am Vorabend die Wende schafften, indem sie frühe Verluste aufholten. Erste Anleger seien auf der Schnäppchenjagd und Spekulanten begännen bereits damit, ihre auf fallende Kurse ausgelegten Positionen aufzulösen, sagte Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Oanda.

Insgesamt dürften sie aber weiterhin vorsichtig zu Werke gehen, was sich auch im asiatischen Handel zeigte. Die großen Themen der vergangenen Wochen wie die Italien-Schuldenfrage oder die Handelskonflikte schwebten Experten zufolge noch immer wie ein Damoklesschwert über den Märkten.