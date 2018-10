dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil nach Kursrutsch

09.10.2018, 07:36 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Der jüngste Kursrutsch beim Dax könnte am Dienstag ein zumindest vorübergehendes Ende finden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,23 Prozent höher auf 11 975 Punkte, womit er wieder auf Tuchfühlung zur Marke von 12 000 Punkten gehen würde. Am Vortag hatte er diese erstmals seit einem Monat wieder unterschritten. Erste Anleger seien auf der Schnäppchenjagd und Spekulanten begännen bereits damit, ihre auf fallende Kurse ausgelegten Positionen aufzulösen, sagte Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Oanda. Insgesamt dürften sie aber weiterhin vorsichtig zu Werke gehen, was sich auch im asiatischen Handel zeigte.

USA: - DURCHWACHSEN - Das New Yorker Aktienbarometer Dow Jones Industrial hat am Montag nach wechselhaftem Verlauf im Plus geschlossen. Der Leitindex gewann 0,15 Prozent auf 26 486,78 Punkte. Noch Mitte vergangener Woche hatte der Dow mit 26 951 Zählern einen Rekord erreicht, ehe ihm die Furcht vor steigenden Zinsen zusetzte.

ASIEN: - GEMISCHT - Nach den zuletzt deutlichen Kursverluten haben sich Chinas Börsen haben am Dienstag stabilisiert. Der CSI-300-Index stieg zuletzt um 0,31 Prozent. Für eine wirkliche Erholung der Kurse bräuchte es aber positivere Signale für die heimische Wirtschaft Chinas, zumal das internationale Umfeld angesichts des Zollstreits hinderlich bleibe, sagte ein Marktstratege. In Japan gaben die Kurse am Dienstag deutlich nach. Allerdings lag das auch am Nachholeffekt, da in Tokio zum Wochenstart wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden war.

^

DAX 11 947,16 -1,36%

XDAX 11 974,28 -1,00%

EuroSTOXX 50 3309,72 -1,07%

Stoxx50 3002,29 -0,90%

DJIA 26 486,78 0,15%

S&P 500 2884,43 -0,04%

NASDAQ 100 7352,82 -0,62%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 158,06 0,31%

Bund-Future Settlement 157,95 0,07%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1497 0,05%

USD/Yen 113,07 -0,14%

Euro/Yen 130,00 -0,10%

°

ROHÖL:

^

Brent 84,42 +0,51 USD

WTI 74,70 +0,41 USD

°