DAX-FLASH: Sprung ins Plus gelungen - 12 000-Punkte-Marke wieder im Visier

09.10.2018, 16:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstagnachmittag nach einem zuvor schwachen Lauf ins Plus gedreht. Eine leichte Entspannung am Anleihemarkt in Italien sowie positive Impulse von der technologielastigen US-Börse Nasdaq hellten die Stimmung auf. Der deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,26 Prozent auf 11 978,90 Punkte zu und läuft damit wieder in Richtung 12 000 Punkte. Am frühen Nachmittag noch war er bis auf etwas über 11 800 Zähler abgesackt und damit keine 80 Punkte von seinem Ende März erreichten Jahrestief mehr entfernt gewesen.

In Italien ging die Rendite richtungsweisender zehnjähriger Staatsanleihen aktuell leicht auf rund 3,6 Prozent zurück, nachdem sie zeitweise auf 3,7 Prozent und damit auf ein neues Hoch seit 2014 geklettert war. Dass zudem die Nasdaq-Börsen in den USA nach drei teils deutlich schwächeren Handelstagen am Dienstag wieder zur Erholung ansetzten, gab hierzulande ebenfalls Auftrieb. Technologie-Werte in ganz Europa profitierten davon.