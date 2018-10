DAX-FLASH: Anleger bleiben nach Erholung erst einmal vorsichtig

10.10.2018, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt stehen am Mittwoch weiter auf Stabilisierung. Der Broker IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 11 975 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss. Am Dienstag hatte der Leitindex Stärke bewiesen und sich nach hohen Verlusten am Ende wieder zurück ins Plus gekämpft.

Italiens Anleiherenditen könnten wie schon an den vergangenen Tagen über das Wohl und Wehe an den Aktienbörsen entscheiden. Die von der Regierung des Landes geplante höhere Staatsverschuldung trieb die Renditen zuletzt kräftig nach oben und belastete die Aktien. Am Dienstagnachmittag hatten die Renditen dann wieder nachgegeben und für entsprechende Entlastung am Aktienmarkt gesorgt.

Doch die Skepsis bleibt: "Ohne Sparmaßnbahmen dürften die Zinsen für italienische Staatsanleihen schnell wieder steigen und die Kurse der italienischen Banken fallen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Börsianer werden nicht allzu lange Geduld mit dem europäischen Patienten Italien haben. Gleichwohl nannte der Analyst die Erholung des Dax am Vortag "beeindruckend". Die Optimisten hätten die Waffen noch nicht gestreckt, der Kampf zwischen Bullen und Bären am Markt gehe weiter.