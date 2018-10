DAX-FLASH: Rasante Talfahrt in Richtung des Jahrestiefs

10.10.2018, 16:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwochnachmittag seine Talfahrt dramatisch beschleunigt. Zuletzt büßte der deutsche Leitindex 1,71 Prozent auf 11 772,37 Punkte ein. Damit trennen ihn keine 50 Punkte mehr vom tiefsten Stand seit Jahresbeginn.

Zu den Sorgen um die expansiven italienischen Haushaltspläne kam am Nachmittag Druck aus den USA. Dort starteten die Börsen mit Verlusten. Allen voran gaben die technologielastigen Nasdaq-Indizes wieder kräftig nach. Während der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial 0,9 Prozent einbüßte, ging es für den Nasdaq 100 um 1,7 Prozent abwärts. Das drückte auch Technologiewerte europaweit spürbar.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets hatte bereits am Dienstag gewarnt, dass der Dax vor einer "Bewährungsprobe stehe. Dabei spiele die Charttechnik eine wichtige Rolle, denn bei 11 867 Punkten liege technisch gesehen eine wichtige Unterstützung. Diese sei nun erneut nach unten durchbrochen worden. Es bleibe daher abzuwarten, ob sich auf diesem Niveau wieder Käufer fänden, so wie Ende März. Stanzl ist skeptisch, denn bei weiter steigenden Zinsen und zunehmender Verunsicherung durch politische Risiken könnte ihm zufolge so einigen Anlegern die Lust auf Aktienengagements vergehen.