Aktien Asien: Alle Märkte tief rot - Schlechte Stimmung von der Wall Street

11.10.2018, 06:53 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an den Aktienmärkten hat auch Asiens wichtigste Börsen heftig erwischt. Vorausgegangen war ein schwarzer Tag an der Wall Street, der Dow Jones und der Nasdaq 100 sind deutlich eingebrochen. In Europa haben die Märkte zuvor bereits klar im Minus geschlossen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Handelsplätzen des chinesischen Festlands notierte zuletzt bei minus 4 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gab um 3,76 Prozent nach. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 verlor 3,73.