dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursrutsch beschleunigt sich

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - Die Angst vor steigenden Kapitalmarktzinsen treibt die Anleger am Donnerstag weiter in Scharen in die Flucht. Der Broker IG taxierte den Dax am Donnerstag zwei Stunden vor Handelsbeginn nochmals 1,8 Prozent tiefer auf 11 501 Punkte. Er bewegt sich damit auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017. Zuvor war der Kursrutsch in New York weitergegangen und über Nacht nach Asien übergeschwappt. Mit dem herben Verlust in New York fiel Händlern zufolge eine in den vergangenen Wochen wesentliche Stütze auch für den deutschen Markt weg.

USA: - HERBER RÜCKSCHLAG - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch einen seiner bisher schlimmsten Tage im Jahr 2018 hinter sich gebracht. Bei den Standardwerten und noch mehr im Technologiesektor standen die Zeichen auf Ausverkauf. Der sich fortsetzende Handelsstreit zwischen den USA und China und die Furcht vor weiter steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt setzten den Kursen zur Wochenmitte erneut zu und verstärkten damit die seit einigen Tagen zu beobachtende Abwärtsdynamik.

ASIEN: - TIEFROT - Nach den schweren Verlusten an der Wall Street sind auch die Börsen in Asien abgesackt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong, der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den Handelsplätzen des chinesischen Festlands und der japanische Leitindex Nikkei 225 sackten zwischen 3,5 und 4 Prozent ab.

DAX 11 712,50 -2,21%

XDAX 11 653,16 -2,59%

EuroSTOXX 50 3266,90 -1,65%

Stoxx50 2983,13 -0,92%

DJIA 25 598,74 -3,15%

S&P 500 2785,68 -3,29%

NASDAQ 100 7044,50 -4,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,12 -0,01%

Bund-Future Settlement 157,88 0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1563 0,37%

USD/Yen 112,19 -0,08%

Euro/Yen 129,72 0,31%

ROHÖL:

Brent 81,61 -1,48 USD

WTI 71,94 -1,23 USD

