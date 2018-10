Aktien Frankfurt: Dax knapp im Plus - Aber weiter viele Baustellen

15.10.2018, 11:58 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche steht der deutsche Aktienmarkt am Montag weiter unter Druck. Der Dax kämpfte sich gleichwohl gegen Mittag in die Gewinnzone mit plus 0,05 Prozent auf 11 530,03 Punkte. Für den Index der mittelgroßen Werte, dem MDax , ging es um 0,85 Prozent auf 23 667,24 Punkte nach unten. Wegen einer technischen Panne hatte der Börsenhandel in Frankfurt am Montag erst mit über einer Stunde Verspätung begonnen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte gegen Mittag prozentual unverändert.

Es gibt derzeit zu viele Baustellen, die größere Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt verhindern. So lösten sich große Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen vor dem EU-Gipfel am Mittwoch erst einmal in Luft auf. Der Haushaltsplan Italiens, den das Land nun zur Überprüfung bei der EU-Kommission einreichen muss, gilt als weiterer Belastungsfaktor. Italien ist hoch verschuldet, will aber noch mehr Schulden machen.

Dass die USA und Saudi-Arabien im Streit um die mutmaßliche Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi nun auf Konfrontationskurs gehen, schmeckt Börsianern ebenfalls nicht. Und dann fürchten Marktteilnehmer noch die steigenden US-Zinsen, die in der Vorwoche neben dem Handelsstreit zwischen USA und China der Hauptauslöser für den Ausverkauf an den Börsen waren.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader hofft auf positive Impulse der aktuellen Berichtssaison. Diese habe am vergangenen Freitag mit starken Bilanzzahlen von US-Großbanken einen positiven Start hingelegt. Hierzulande geht es am Donnerstag los mit Quartalszahlen des Software-Konzerns SAP . Eine solide laufende Berichtssaison dürfte dem Dax die notwendige Unterstützung für eine Stabilisierung bieten, glaubt Cutkovic.

Die Charttechnik-Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar warnen aber davor, dass im Dax der mögliche Spielraum nach oben angesichts der negativen Stimmung am Markt kaum voll ausgeschöpft werden dürfte. Zu leichtfertigen Spekulationen auf steigende Kurse sollten sich Anleger nicht verleiten lassen, denn dies wäre eine Wette gegen den derzeit starken Abwärtstrend und damit der sprichwörtliche Griff ins fallende Messer.

Unter den Einzelwerten verbuchten am Montag die schwer angeschlagenen Ceconomy-Aktien Kursgewinne von 4 Prozent. Am Markt wird die Aussicht auf eine neue Führungsriege beim Elektronikhändler begrüßt. Angesichts einer langen Liste schwacher Entscheidungen samt mehrerer Gewinnwarnungen werde es aber dauern, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, warnte ein Börsianer.

Siemens-Healthineers halfen eine Hochstufung durch die Bank HSBC nichts. Nach starken Auftaktgewinnen notierten die Anteile des Medizintechnik-Unternehmens leicht im Minus. Die Aareal Bank sieht sich mit ihren Jahreszielen auf Kurs. Die Papiere gewannen knapp 1 Prozent.

Gea Group verloren mehr als zweieinhalb Prozent nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank und einer Kurszielsenkung von Kepler Cheuvreux. Dagegen stuften die Analysten von Hauck & Aufhäuser und von Merrill Lynch die Aktien des Halbleiterunternehmens Dialog Semiconductor hoch, wovon sie mit plus 0,4 Prozent profitierten.

Im Dax markierten die Papiere der Lufthansa mit 18,15 Euro ein neues Tief seit August 2017. Zuletzt kosteten sie am Dax-Ende 18,54 Euro - ein Minus von mehr als 3 Prozent. Gegen den Trend gewannen Bayer an der Spitze im Leitindex 2,8 Prozent. Bis Mitte September hatten die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns aber - geplagt durch das ungünstige Urteil im Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat von Monsanto und einen durchwachsenen Jahresausblick - unter den schwächsten Dax-Werten im Jahresverlauf fast 30 Prozent verloren. Nun half laut Börsianern ein positiver Bericht des US-Anlegermagazins "Barron's"./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---