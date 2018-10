Börsenspiel Trader 2018

Spieler aus Bayern sichert sich 300 Prozent Rendite – und den Wochensieg

15.10.2018, 18:24 Uhr | ron, t-online.de

Im Börsenspiel steht der Gewinner im sechsten Wochen-Ranking fest. An der Spitze im Gesamt-Ranking gibt es dagegen kaum Bewegung. Schaffen es die Führenden, ihren Vorsprung zu halten?

Wirklich rund lief es für Helmut B. im Börsenspiel bis zum Anfang letzter Woche nicht. Mehrere seiner Versuche endeten in einem Reset des Depots. Am vergangenen Montag wendete sich das Blatt jedoch. Fast jede Position, die er eröffnete, schloss er mit einem Gewinn ab. Dabei war ihm fast egal, ob er den DAX, Gold oder Öl handelte.











Nur Einzelaktien blieben von ihm verschont. Es gab kaum eine Kursbewegung bei der der Ingolstädter mit dem Spielernamen "Roma" nicht richtig lag. Über 300 Prozent Rendite konnte er sich mit einem BEST-Turbo-Optionsschein-Call (CA9UHB) bezogen auf Gold sichern. Damit gewinnt Helmut B. 2.222 Euro und ist damit der sechste Teilnehmer, der sich den Wochensieg sichern konnte.

Damit startet heute der Kampf um den siebten Wochengewinn. Alle Teilnehmer gehen mit dem Depotwert vom Freitag ins Rennen und können unabhängig von der Gesamthöhe des Depotwerts im separaten Wochen-Ranking nach oben klettern. Das natürlich nur, wenn sie ihr Geschick in dieser Woche des Börsenspiels unter Beweis stellen.

Gesamt-Ranking: Keine Veränderung an der Spitze

Für "solowa" war es ein Leichtes, seinen Vorsprung der letzten Woche auszubauen. Er bewies schon vor drei Wochen mit einem Turbo-Optionsschein-Put auf den DAX (CJ1BCZ) den richtigen Riecher. Mit diesem ist er nun mit über 750 Prozent im Plus. Sollte es also in naher Zukunft nicht zu einer Gegenbewegung im DAX kommen, wird es schwierig, ihm die Führungsspitze streitig zu machen.



Die aktuelle Rangliste finden Sie hier.

Auf Platz zwei und drei hat es sich "hoddelhh" gemütlich gemacht. Auf dem vierten Rang ist "Margot34" vorgestoßen. Der Teilnehmer hat es in nur drei Tagen geschafft, seinen Depotwert von 160.000 auf 516.500 Euro zu steigern. Im Gegensatz zu den Führenden handelte er den DAX in beide Richtungen. Mit verschiedenen Turbo-Optionsscheinen-Call (zum Beispiel CE5Q7L) und -Put (zum Beispiel CJ1EWJ) nutzte er die Marktausschläge für sich. Hierbei fiel sein Hauptaugenmerk meistens auf neu emittierte Produkte, die ihm ermöglichten, mit einem hohen Hebel zu agieren.





Verwendete Quellen: Commerzbank "Trader 2018"