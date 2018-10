DAX-FLASH: Gute US-Quartalszahlen heben die Stimmung in der Dax-Familie

16.10.2018, 16:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rückenwind von der Wall Street hat am Dienstagnachmittag den deutschen Aktienmarkt weiter vorangetrieben. Besonders die Indizes hinter dem Dax verbuchten sehr deutliche Kursgewinne und stellten den Leitindex etwas in den Schatten.

So legte der inzwischen 60 Werte enthaltende MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen zuletzt um 2,42 Prozent auf 24 324,14 Punkte zu. Für den Kleinwerte-Index SDax , der im September auf 70 Werte aufgestockt wurde, ging es um 2,41 Prozent hoch auf 11 094,94 Punkte. Der Dax gewann 0,84 Prozent auf 11 712,29 Zähler.

Alle drei Indizes haben mit ihrem aktuellen Kurszuwachs ihre seit letztem Donnerstag angefallenen Verluste mehr als wettgemacht. Ein von der New Yorker Börse ausgehender Aktienausverkauf hatte Mitte der vergangenen Woche auch den deutschen Markt erfasst. Die Furcht vor steigenden US-Zinsen und der internationale Handelsstreit waren die Hauptgründe. Den in diesem Jahr gut gelaufenen Technologiesektor hatte es besonders schlimm erwischt. Entsprechend führten Tech-Aktien an diesem Dienstag die Erholung an.

Im Dax waren Infineon mit einem Plus von mehr als 3 Prozent vorne. Im MDax verzeichnetet 1&1 Drillisch Kursaufschläge von fast 8 Prozent. Im SDax schnellten Isra Vision um mehr als 10 Prozent hoch.