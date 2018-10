dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger werden wieder mutiger

17.10.2018, 07:38 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG - Die Gegenbewegung nach dem starken Kursrutsch des Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Drittelprozent höher auf 11 815 Punkte. Am Montag war der Dax mit 11 459 Punkten noch auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 abgesackt. Vor allem kräftige Gewinne an der Wall Street treiben weiter an. Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison hatten die Anleger hier wieder mutiger gemacht.

USA: - ERHOLUNG- Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison haben die Wall Street am Dienstag befeuert. Nach dem bislang verlustreichen Monat Oktober griffen Anleger auf dem deutlich niedrigeren Kursniveau wieder beherzt zu. Der Dow Jones Industrial baute die Gewinne im Verlauf des Handels immer weiter aus und stieg am Ende um 2,17 Prozent auf 25 798,42 Punkte.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch im Sog einer Erholung der Wall Street zugelegt. Dort hatten die Geschäftszahlen großer Konzerne die Anleger wieder zuversichtlicher gestimmt. In Tokio stieg der Nikkei 225 zuletzt um mehr als 1 Prozent. An den Börsen Chinas ging es nur moderat nach oben.

DAX 11 776,55 1,40%

XDAX 11 814,89 1,74%

EuroSTOXX 50 3257,34 1,46%

Stoxx50 2944,98 1,10%

DJIA 25 798,42 2,17%

S&P 500 2809,92 2,15%

NASDAQ 100 7276,43 2,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,76 0,12%

Bund-Future Settlement 158,72 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1559 -0,14%

USD/Yen 112,26 0,01%

Euro/Yen 129,76 -0,13%

ROHÖL:

Brent 81,46 +0,05 USD

WTI 72,03 +0,11 USD

