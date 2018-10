Börsenspiel Trader 2018

Josef Sch. aus Memmingen startet über 250 Transaktionen – und wird Wochensieger

22.10.2018, 16:43 Uhr | ron, t-online.de

Im Börsenspiel steht der Gewinner im siebten Wochen-Ranking fest. An der Spitze im Gesamt-Ranking gibt es dagegen einen harten Kampf. Wer wird das Rennen machen, wenn das Spiel am kommenden Freitag endet?

Ob Dow Jones, Nasdaq, Brent, Gold oder EUR/GBP: Kaum ein Markt ist vor Josef Sch. aus Memmingen alias "James" sicher. Mit mehr als 250 Transaktionen in einer Woche lag er am vergangenen Freitag nicht nur mit der Anzahl der Orders ganz weit vorne, sondern auch in der Wochenrangliste.











Seinen größten Gewinn erzielte er mit einem Classic-Turbo-Optionsschein-Call auf den Dow Jones (CJ1D3R). Er zeigte aber, dass man auch in anderen Märkten durchaus Geld verdienen kann. Damit gewinnt Josef Sch. 2.222 Euro und ist der siebte Teilnehmer, der sich den Wochensieg sichert.

Heute startet der Kampf um den achten und letzten Wochengewinn. Alle Teilnehmer gehen mit dem Depotwert vom Freitag ins Rennen und können unabhängig von dessen Gesamthöhe im separaten Wochen-Ranking nach oben klettern. Das natürlich nur, wenn sie ihr Geschick in dieser Woche des Börsenspiels unter Beweis stellen.



Gesamt-Ranking: Harter Kampf auf der Zielgeraden

Zum Start in die letzte Börsenspielwoche sind alle Augen auf das Führungstrio gerichtet. "Hoddelhh" führt dieses souverän vor "MissX" und "Schubi" an. Alle drei profitierten innerhalb der letzten Wochen vor allem von den fallenden Aktienmärkten. Insoweit stellt sich die Frage, wer in den letzten fünf Handelstagen des Börsenspiels in der Lage sein wird, die Kursschwankungen am profitabelsten zu nutzen.



Die aktuelle Rangliste finden Sie hier.

Jeder ist aktuell komplett anders positioniert. Aufgrund dieser Konstellation sind wir uns sicher, dass es noch zu der einen oder anderen Überraschung kommen wird. Wirklich ausruhen darf sich in dieser Situation keiner der drei Spieler. Schlussendlich haben auch noch die Teilnehmer auf den Rängen vier bis zehn eine kleine Chance, die Führenden unter Druck zu setzen.