Euronext: Technische Probleme verzögern Handelsstart für Teilbereiche

29.10.2018, 10:07 Uhr | dpa-AFX

(Wort ergänzt.)

PARIS (dpa-AFX) - Der Handel an einigen Börsen Europas, unter anderem in Frankreich, ist an diesem Montag noch nicht gestartet. Die Mehrländer-Börse Euronext kämpft aktuell mit technischen Problemen. Wann der Handel beginnen werde, bleibt offen.

Betroffen sind laut der Mehrländerbörse unter anderem Teile des Aktienhandels sowie des Handels mit Anleihen, Bezugsrechten und Zertifikaten. Die Futures-Märkte (CAC und AEX) würden hingegen normal funktionieren, hieß es.