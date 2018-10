Aktien New York: Wall Street erholt sich von jüngstem Kursrutsch

29.10.2018, 15:56 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag zur Erholung angesetzt. Die wichtigsten Aktienindizes legten zu Wochenbeginn deutlich zu.

Nach einem Wochenverlust von gut drei Prozent im US-Leitindex Dow Jones Industrial und an der technologielastigen Nasdaq sieht Marktexperte Craig Erlam vom Handelshaus Oanda wieder einen leicht zunehmenden Risikoappetit. Allzu euphorisch wollte sich der Experte aber nicht äußern: "Ich bin weit davon entfernt darauf zu vertrauen, dass wir das Tal der Tränen schon durchschritten haben". Die nächsten Wochen könnten genauso turbulent verlaufen wie die vorangegangenen.

Der Dow gewann zuletzt 1,08 Prozent auf 24 954,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,45 Prozent auf 2697,19 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,11 Prozent auf 6928,27 Punkte.

Im Fokus stand IBM mit einer spektakulären Übernahme: Das Computer-Urgestein will sich ein größeres Stück der IT-Ausgaben von Unternehmen sichern und dafür den Linux-Spezialisten Red Hat schlucken. Mit insgesamt 34 Milliarden Dollar wäre dies die größte Übernahme in der Geschichte von IBM. Software von Red Hat kommt unter anderem für den Betrieb von Cloud-Anwendungen zum Einsatz. Während die Aktien von IBM anfängliche Verluste von mehr als 5 Prozent auf zuletzt rund 1 Prozent eindämmten, sprangen die von Red Hat um gut 47 Prozent auf knapp 172 US-Dollar hoch. Der Angebotspreis liegt allerdings bei 190 Dollar je Aktie.

An der Dow-Spitze legten die Anteilscheine des Pharmakonzerns Merck & Co um mehr als 3 Prozent zu. Auch Bankaktien waren gefragt: So zogen Goldman Sachs und JPMorgan um jeweils knapp 3 Prozent an. Bereits in Europa waren die Branchenwerte gefragt, nachdem die Ratingagentur S&P ihre Kreditwürdigkeitseinschätzung für das angeschlagene Euroland Italien vorerst beibehalten hatte.

Außerhalb des Dow schnellten die Papiere von Ford um rund 7 Prozent in die Höhe. Goldman Sachs hatte die Anteilscheine des Autobauers zum Kauf empfohlen. Neue Modelle dürften die Rückkehr zum Gewinnwachstum ermöglichen, schrieb Analyst David Tamberrino.