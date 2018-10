Siemens-Rivale

General Electric macht knapp 23 Milliarden Dollar Verlust

30.10.2018, 17:06 Uhr | AFP

General Electric: Das US-Unternehmen und Siemens stehen in großer Konkurrenz. (Quelle: imaginechina/imago)

Das US-Unternehmen General Electric steckt in der Krise. Das letzte Quartal brachte dem Industrieriesen ein Minus von knapp 23 Milliarden Dollar. Der neue Chef soll nun frischen Wind reinbringen.

Der US-Industriegüterkonzern General Electric (GE) hat wegen einer umfangreichen Abschreibung einen horrenden Quartalsverlust eingefahren. Für die Zeit von Juli bis September stand unter dem Strich ein Minus von 22,8 Milliarden Dollar (20,1 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Hauptgrund für die Entwicklung ist demnach eine Abschreibung in Höhe von 22 Milliarden Dollar in der Energiesparte.

Die Quartalsdividende kürzte GE von zuvor zwölf auf nur noch einen Cent. Der Konzern hatte Anfang Oktober seinen Chef ausgetauscht und Lawrence Culp an die Unternehmensspitze befördert. Schon damals hatte GE die drohende Sonderabschreibung angekündigt und seine Gewinnerwartung gesenkt. Culp soll den kriselnden Konzern neu aufstellen.





Nach über hundert Jahren: Industriekonzern General Electric fliegt aus Dow Jones





Siemens-Konkurrent General Electric steckt seit längerem in der Krise. Schlecht läuft vor allem das Geschäft mit Gasturbinen. In den vergangenen Jahren brach der Umsatz ein, 2017 verbuchte der Konzern einen Nettoverlust von über sechs Milliarden Dollar. Im Juni flog das Unternehmen nach über hundert Jahren aus dem US-Leitindex Dow Jones.