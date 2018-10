Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Budapest und Warschau - Verluste in Prag

30.10.2018, 20:36 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An Osteuropas wichtigsten Aktienmärkten haben am Dienstag die Börsen in Budapest und in Warschau zugelegt. In Prag und in Moskau hingegen kam es zu Verlusten.

Der ungarische Leitindex Bux erholte sich weiter und schloss 0,93 Prozent höher bei 36 444,72 Punkten. Bei den Konjunkturdaten zeigte sich derweil ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vormonat.

Die Schwergewichte im Bux präsentierten sich uneinheitlich. Während die Kurse von OTP Bank und des Pharmakonzerns Gedeon Richter etwas nachgaben, gewannen die Aktien von MTelekom 0,13 Prozent. Für die Anteilscheine des Mineralölkonzerns Mol ging es um 3,69 Prozent aufwärts.

Der Warschauer Wig-30 stieg um 0,66 Prozent auf 2406,28 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,59 Prozent auf 54 608,78 Punkte.

Eine Eintrübung bei den Wirtschaftserwartungen in Polen zeigte der ESI-Indikator der Europäischen Kommission. Er war im Oktober auf 106,8 Punkte von 107,7 Einheiten im Vormonat zurück gegangen.

Kursbewegend dürften aber vor allem Geschäftszahlen und Unternehmensnachrichten gewirkt haben. So hatte etwa der Ölkonzern Lotos seinen Nettogewinn im dritten Quartal erhöht. Die Anteilscheine der Lotos Gruppe gingen mit einem Aufschlag von 3,67 Prozent aus dem Handel.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel sanken die Aktien von MBank um 1,83 Prozent. Das Institut hatte einen Gewinnrückgang verkraften müssen.

Der tschechische Leitindex PX gab um 0,51 Prozent auf 1049,82 Punkte nach. Das Land hatte im zweiten Quartal 2018 mit 79,8 Prozent die zweithöchste Beschäftigungsrate in der Europäischen Union verzeichnet. Die Arbeitslosenrate fiel damit auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren.

Im tschechischen Leitindex schlossen lediglich zwei Werte mit Gewinnen. Die Aktien des Getränkekonzerns Kofola legten um 0,69 Prozent zu und die Prager Notierung der Erste Group stieg um 0,97 Prozent an die Spitze des PX. Auf der schwächeren Seite der Kurstafel fielen die Anteilscheine von VIG um 1,56 Prozent und die von Moneta Money Bank um 2,04 Prozent.

Der russische RTS-Index verlor 0,65 Prozent auf 1105,33 Punkte.