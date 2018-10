dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Überseebörsen treiben den Dax

31.10.2018, 07:39 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - US-BÖRSEN TREIBEN - Der Dax dürfte am Mittwoch den Rückenwind der gut gelaufenen Überseebörsen verspüren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn etwa 1 Prozent höher auf 11 408 Punkte. Von einer Trendwende mit dem Auftakt für eine Jahresendrally wollte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners noch nicht sprechen. Er hält es jedoch für möglich, dass einige Käufer in den Markt gelockt werden aus Sorge, eine mögliche Weihnachtsrallye zu verpassen.

USA: - ERHOLUNG - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat an der Wall Street wieder für eine deutliche Erholung gesorgt. Nachdem zu Wochenbeginn noch die entsprechenden sorgenvollen Stimmen die Oberhand gewonnen hatten, zogen die wichtigsten Indizes nun am Dienstag deutlich an. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt.

ASIEN: - GEWINNE - Die Märkte in den USA haben auch die Börsen in Fernost getrieben. Japans Nikkei 225 liegt 2,16 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,99 Prozent und Chinas CSI 300 notiert 1,27 Prozent stärker.

DAX 11.287,39 -0,42%

XDAX 11.388,01 1,18%

EuroSTOXX 50 3.147,13 -0,25%

Stoxx50 2.894,34 -0,09%

DJIA 24.874,64 1,77%

S&P 500 2682,63 1,57%

NASDAQ 100 6.810,12 1,43%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1342 -0,02%

USD/Yen 113,23 0,10%

Euro/Yen 128,43 0,07%

ROHÖL:

Brent 76,29 +0,38 USD

WTI 66,45 +0,27 USD

