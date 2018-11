Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach jüngster Rally

01.11.2018, 15:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag an ihre jüngste Rally angeknüpft. Die wichtigsten Aktienindizes legten etwas weiter zu, nachdem Signale von US-Präsident Donald Trump auf eine bevorstehende Lösung im Handelsstreit mit China am Dienstag die aktuelle Gewinnstrecke am US-Aktienmarkt eingeläutet hatten.

Im frühen Handel stieg der Dow Jones Industrial um 0,57 Prozent auf 25 257,83 Punkte. Im abgelaufenen Monat Oktober hatte der US-Leitindex trotz der jüngsten Gewinne rund 5 Prozent verloren - es war der größte Monatsverlust seit Januar 2016.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,42 Prozent auf 2723,12 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,15 Prozent auf 6977,71 Punkte vor.