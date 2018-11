DAX-FLASH: Dax solide erwartet - Trump-Politik bei US-Wahlen auf dem Prüfstand

06.11.2018, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag vor den Kongresswahlen in den USA freundlich aber im Schongang in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 534 Punkte und damit 0,34 Prozent über seinem Schlusskurs vom Montag.

Mit Spannung geblickt wird am Dienstag über den großen Teich, wo die ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump stattfinden. Im Zentrum steht die Frage, ob es den Demokraten gelingt, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu erobern. Wenn dies gelingt, rechnen Experten mit mehr Gegenwind für den US-Präsidenten. Da die alten Themen wie der US-Handelsstreit mit China oder die Schuldensituation in Italien weiter auf der Agenda bleiben, dürften Anleger aber weiter vorsichtig agieren.

Außerdem nimmt die Berichtssaison der Unternehmen neuen Schwung. Zahlen zu verarbeiten gibt es unter anderem von der Deutschen Post, Evonik, Hugo Boss oder Zalando.