Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne vor den US-Zwischenwahlen

06.11.2018, 09:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag vor den Kongresswahlen in den USA mit moderaten Gewinnen gestartet. Der Dax rückte um 0,16 Prozent auf 11 512,96 Punkte vor. Die in den Vereinigten Staaten anstehenden ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump dürften dafür sorgen, dass die Anleger eher der Seitenlinie bleiben.

Der MDax stieg um 0,36 Prozent auf 24 337,00 Zähler und auf europäischer Bühne legte der Leitindex EuroStoxx 50 um minimale 0,10 Prozent auf 3220,48 Punkte zu.

"Der US-Präsident hat sich stark im Wahlkampf engagiert, denn für das republikanische Lager geht es um sehr viel", sagte Fondsmanager Olivier de Berranger von La Financière de L'Echiquier. Aktuellen Prognosen zufolge dürfte die Partei Trumps ihre knappe Mehrheit im Senat zwar behaupten, doch im Repräsentantenhaus könnte sie verloren gehen. Das aber würde Trumps bisherige Politik stark hemmen und hielte laut Berranger für die Märkte Unsicherheit bereit. So dürfte dann zwar die Chance auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China deutlich steigen, doch zugleich verwies er auf die Gefahren einer Konfrontation zwischen demokratischem Repräsentantenhaus und republikanischem Senat.

Zudem gehen die Blicke in Richtung US-Notenbank, die wegen der Zwischenwahlen erst am Donnerstag über ihre Geldpolitik entscheidet. Wesentlich Neues wird jedoch nicht erwartet. Vielmehr gilt eine weitere Zinsanhebung im Dezember als wahrscheinlich.