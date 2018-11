DAX-FLASH: Dax weiter im Vorwärtsgang - Fed und Quartalszahlen im Blick

08.11.2018, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 643 Punkte und damit 0,55 Prozent über seinem Schlusskurs. "Die Stimmung bleibt gut", resümierte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets mit Blick auf die Märkte in Übersee. In New York hatte der Ausgang der Kongresswahlen am Vorabend die Aktienmärkte beflügelt.

Die Zwischenwahlen waren am Dienstag ohne Überraschungen geblieben und so wurde ein Unsicherheitsfaktor ausgeräumt. Nach den Kongresswahlen wandert der Fokus nun wieder auf die Geldpolitik: Am Abend mitteleuropäischer Zeit steht der nächste Zinsentscheid der US-Währungshüter an. Mit einer Zinserhöhung wird am Markt erst im Dezember gerechnet. "Anleger werden aber sehr genau auf Hinweise zur Geldpolitik im kommenden Jahr achten", so Madden. Auch starke Außenhandelsdaten aus China könnten für Anleger einen Blick wert sein.

Für die Unternehmen in der Dax-Familie ist der Donnerstag ein ereignisreicher Tag: Aus Dax, MDax und SDax steht eine zweistellige Zahl von Unternehmen mit Quartalsberichten auf der Agenda. Aus dem Leitindex sind dies etwa die Deutsche Telekom , Siemens , HeidelbergCement und Continental .